اعتصام لأهالي مدرسة المحمرة.. ما السبب؟

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اعتصم طلاب مدرسة الرسمية المختلطة وأهاليهم والمعلمين امام مبنى المدرسة، احتجاجا على انتهاء عقد إيجار المدرسة واستلام صاحبها المبنى، مطالبين الدولة بتأمين مبنى ثاني رافضين دمج اولادهم مع مدارس أخرى ، لعدم قدرتهم على تحمل اعباء ومصاريف انتقالهم الى مكان آخر خارج البلدة .