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لبنان
اعتصام لأهالي مدرسة المحمرة.. ما السبب؟
Lebanon 24
25-06-2025
|
04:58
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اعتصم طلاب مدرسة
المحمرة
الرسمية المختلطة وأهاليهم والمعلمين امام مبنى المدرسة، احتجاجا على انتهاء عقد إيجار المدرسة واستلام صاحبها المبنى، مطالبين الدولة بتأمين مبنى ثاني رافضين دمج اولادهم مع مدارس أخرى ، لعدم قدرتهم على تحمل اعباء ومصاريف انتقالهم الى مكان آخر خارج البلدة .
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