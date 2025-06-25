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لبنان

رئيس مؤسسة علي قصب الخيرية زار كبير مشايخ البياضة في حاصبيا: تأكيد العيش المشترك

Lebanon 24
25-06-2025 | 04:58
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زار رئيس مؤسسة علي قصب الخيرية (AKA Foundation) علي قصب، كبير مشايخ البياضة الشيخ فندي جمال الدين شجاع في دارته في حاصبيا، حيث رحب به وبالوفد المرافق.
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وأكد الطرفان، وفق بيان المؤسسة، على "أهمية ترسيخ العيش المشترك في منطقتي حاصبيا والعرقوب والتواصل الدائم مع جميع شرائح المجتمع، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتفعيل العمل الإنمائي والخدماتي".
 
من جهته، الشيخ الشجاع تمنى التوفيق لقصب في مسيرته، طالبا من الله عز وجل "أن يبارك له في مساعيه الخيرة لما فيه مصلحة للمنطقة وأبنائها الذين عانوا ما عانوه خلال الفترات السابقة".
 
من جهته،أكد قصب "التزامه ببذل كل الجهود على مختلف الأصعدة، من خلال إطلاق مشاريع تنموية وخدماتية تخدم أبناء المنطقة، وتأمين فرص عمل للشباب وتقديم المزيد من المبادرات المتنوعة التي تلبي حاجات الناس".
 
واختتمت الزيارة بجولة ميدانية قام بها  قصب، تمهيدا لوضع خطة عمل شاملة ومتكاملة تهدف إلى المباشرة بتنفيذ المشاريع والأنشطة في مختلف المجالات، حسب بيان المؤسسة.
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