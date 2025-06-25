رئيس مؤسسة علي قصب الخيرية زار كبير مشايخ البياضة في حاصبيا: تأكيد العيش المشترك

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زار علي قصب الخيرية (AKA Foundation) علي قصب، كبير مشايخ البياضة الشيخ في دارته في ، حيث رحب به وبالوفد المرافق.وأكد الطرفان، وفق بيان المؤسسة، على "أهمية ترسيخ العيش المشترك في منطقتي حاصبيا والعرقوب والتواصل الدائم مع جميع شرائح المجتمع، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتفعيل العمل الإنمائي والخدماتي".، الشيخ الشجاع تمنى التوفيق لقصب في مسيرته، طالبا من الله "أن يبارك له في مساعيه الخيرة لما فيه مصلحة للمنطقة وأبنائها الذين عانوا ما عانوه خلال الفترات السابقة".من جهته،أكد قصب "التزامه ببذل كل الجهود على مختلف الأصعدة، من خلال إطلاق مشاريع تنموية وخدماتية تخدم أبناء المنطقة، وتأمين فرص عمل للشباب وتقديم المزيد من المبادرات المتنوعة التي تلبي حاجات الناس".واختتمت الزيارة بجولة ميدانية قام بها قصب، تمهيدا لوضع خطة عمل شاملة ومتكاملة تهدف إلى المباشرة بتنفيذ المشاريع والأنشطة في مختلف المجالات، حسب بيان المؤسسة.