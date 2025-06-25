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لبنان
ابو كسم زار نقيب المحررين
Lebanon 24
25-06-2025
|
07:16
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زار مدير
المركز الكاثوليكي
للاعلام
المونسنيور
عبده ابو كسم نقيب محرري
الصحافة اللبنانية
جوزف القصيفي
، وجرى عرض شامل للوضع العام في البلاد، والوضع الاعلامي في ضوء ما يشهده من تجاذبات وتحدّيات.
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وأعرب المونسنيور ابو كسم باسم اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام والمركز الكاثوليكي للاعلام عن الارتياح للدور الذي تقوم به
نقابة المحررين
، والذي" يتسّم بالعقلانية، والحكمة والانفتاح في مقاربة الموضوعات المستجدة".
كما قدّر عالّياً دفاع النقابة عن الحريات العامة والحريات الاعلامية. واضاف:" إننا يجب ان نصب الجهد في اتجاه تفعيل الحوار بين الاعلاميين أنفسهم، كما بين اللبنانيين بغرض الوصول الى تفاهم عميق ورؤية واضحة للمستقبل. وإن لنقابة محرري الصحافة
اللبنانية
الدور المتقّدم في هذا المجال.
القصيفي
وقد شكر نقيب محرري الصحافة اللبنانية
جوزف
القصيفي المونسنيور عبده ابو كسم على بادرته وزيارته النقيب، ونوّه بالدور الذي يضطلع به من خلال موقعه كمدير للمركز الكاثوليكي للاعلام. وقال:"ان نقابة المحررين تضّم نخبة من الصحافيين والاعلاميين الذين تفخر بهم المهنة"، مؤكداً أن"الحوار وروح الاعتدال والانفتاح، عناوين تسعى النقابة الى عيشها وممارستها، ونشرها بين الرأي العام، وصولاً الى ما يطمح إليه اللبنانيون من سلام واستقرار في هذه المرحلة".
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