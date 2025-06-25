Advertisement

لبنان

عبد المسيح: تحصين الداخل يبدأ من احترام الدستور

Lebanon 24
25-06-2025 | 07:53
A-
A+
Doc-P-1382476-638864600922932861.jpg
Doc-P-1382476-638864600922932861.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": زرت اليوم فخامة الرئيس العماد جوزاف عون في بعبدا، حيث تداولنا في آخر المستجدات السياسية والأمنية، خصوصًا في ظل التصعيد الخطير في المنطقة بين إسرائيل وإيران.
Advertisement

أكدت خلال اللقاء  ضرورة الاستمرار في سياسة الحياد التي حمت لبنان من تداعيات هذا الصراع الإقليمي، وأبعدته حتى الساعة عن شظايا الحرب المدمّرة التي تشتعل من حولنا. فالحياد ليس خيارًا ظرفيًا، بل هو موقف وطني ثابت يضمن استقرار البلد ويحمي شعبه.

كما شدّدت على تأييدي لموقف الدولة اللبنانية الداعم لتمديد مهام القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، لما لهذا الدور من أهمية في الحفاظ على الاستقرار وتطبيق القرار 1701، في ظلّ ظروف إقليمية دقيقة.

أؤمن بأن تحصين الداخل يبدأ من احترام الدستور، والعودة إلى المؤسسات، والحوار بين جميع الأطراف بعيدًا من الاصطفافات والمحاور الخارجية".
مواضيع ذات صلة
عبد المسيح: نتوجّه بتحيّة تقدير واعتزاز إلى من يحملون أمانة الأمن على عاتقهم
lebanon 24
25/06/2025 19:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: آن الأوان لخطوة من "حزب الله" مماثلة لخطوة الرئيس الفلسطيني
lebanon 24
25/06/2025 19:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار لـ"لبنان24": الحكومة حريصة على إبعاد لبنان عن أي صراع وبيان رئيس الجمهورية اليوم بعد الهجوم الأميركي على إيران كان واضحاً بمعالمه وتفاصيله بشأن تحصين لبنان
lebanon 24
25/06/2025 19:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح التقى الرئيس عون: لضرورة الاستمرار في سياسة الحياد التي حمت لبنان
lebanon 24
25/06/2025 19:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:23 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2025-06-25
12:23 | 2025-06-25
12:23 | 2025-06-25
12:21 | 2025-06-25
12:10 | 2025-06-25
12:10 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24