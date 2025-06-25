عبد المسيح: تحصين الداخل يبدأ من احترام الدستور

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كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس": زرت اليوم فخامة الرئيس في ، حيث تداولنا في آخر المستجدات السياسية والأمنية، خصوصًا في ظل التصعيد الخطير في المنطقة بين وإيران.أكدت خلال اللقاء ضرورة الاستمرار في سياسة الحياد التي حمت من تداعيات هذا الصراع الإقليمي، وأبعدته حتى الساعة عن شظايا الحرب المدمّرة التي تشتعل من حولنا. فالحياد ليس خيارًا ظرفيًا، بل هو موقف وطني ثابت يضمن استقرار البلد ويحمي شعبه.كما شدّدت على تأييدي لموقف الداعم لتمديد مهام القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، لما لهذا الدور من أهمية في الحفاظ على الاستقرار وتطبيق القرار 1701، في ظلّ ظروف إقليمية دقيقة.أؤمن بأن تحصين الداخل يبدأ من احترام ، والعودة إلى المؤسسات، والحوار بين جميع الأطراف بعيدًا من الاصطفافات والمحاور الخارجية".