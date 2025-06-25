جعفر هنأ اللبنانيين لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية وذكرى عاشوراء

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هنأ رئيس التجمع "الوطني الديموقراطي" في و "تجمع الاطباء" في لبنان الدكتور اللبنانيين لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية وذكرى .وامل ان "تشكل ، محطة وحدوية جامعة، تعيد بريق الأمل الى ابناء شعبنا، ببزوغ فجر الخلاص ، من الطغمة المالية الحاكمة، وأن يطل العيد القادم في العام المقبل، حاملا بشائر التغيير الديموقراطي المنشود، من خلال أوسع اصطفاف لقوى التغيير ، ينقذ الوطن من الشبكة الفاسدة" ، مشددا على" متابعة النضال من أجل وطن حر وشعب سعيد، وإقامة دولة مدنية ديموقراطية علمانية معاصرة ومتقدمة".