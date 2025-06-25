Advertisement

لبنان

جعفر هنأ اللبنانيين لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية وذكرى عاشوراء

Lebanon 24
25-06-2025 | 08:37
A-
A+
Doc-P-1382495-638864627667919955.png
Doc-P-1382495-638864627667919955.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هنأ رئيس التجمع "الوطني الديموقراطي" في لبنان و "تجمع الاطباء" في لبنان الدكتور غسان جعفر اللبنانيين لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية  وذكرى عاشوراء .
Advertisement

وامل ان "تشكل ذكرى عاشوراء، محطة وحدوية جامعة، تعيد بريق الأمل الى ابناء شعبنا، ببزوغ فجر الخلاص ، من الطغمة المالية الحاكمة، وأن يطل العيد القادم في العام المقبل، حاملا بشائر التغيير الديموقراطي المنشود،  من خلال أوسع اصطفاف لقوى التغيير ، ينقذ الوطن من الشبكة الفاسدة" ، مشددا على" متابعة النضال من أجل وطن حر وشعب سعيد، وإقامة دولة مدنية ديموقراطية علمانية معاصرة ومتقدمة".
مواضيع ذات صلة
مجلس بلدية صيدا برئاسة حجازي هنأ بحلول رأس السنة الهجرية
lebanon 24
25/06/2025 20:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة فضل الله لمناسبة رأس السنة الهجرية: لتكن محطة للهجرة من مواقع الضعف إلى مواقع القوة
lebanon 24
25/06/2025 20:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات العامة لمناسبة رأس السنة الهجرية
lebanon 24
25/06/2025 20:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان في رسالة لمناسبة السنة الهجرية: نتطلع إلى نهج جديد للحكومة ورئيسها يكون فاعلا في الإصلاح
lebanon 24
25/06/2025 20:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:23 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2025-06-25
12:23 | 2025-06-25
12:23 | 2025-06-25
12:21 | 2025-06-25
12:10 | 2025-06-25
12:10 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24