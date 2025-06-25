مجلس بلدية صيدا برئاسة حجازي هنأ بحلول رأس السنة الهجرية

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هنأ في مدينة برئاسة المهندس مصطفى حجازي في بيان " وجميع اللبنانيين عامة، وأهالي صيدا ومنطقتها وجميع القاطنين فيها خاصة ، بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1447هـ".وأمل المجلس في "أن تحمل السنة الهجرية الجديدة الخير والبركة للجميع ، وأن يعم الأمن والإطمئنان ربوع الحبيب، وأن نتمكن في البلدية من تحقيق الإنماء والتقدم والإزدهار لمدينتنا الحبيبة صيدا .