Advertisement

لبنان

مجلس بلدية صيدا برئاسة حجازي هنأ بحلول رأس السنة الهجرية

Lebanon 24
25-06-2025 | 09:23
A-
A+
Doc-P-1382511-638864655066060561.jpg
Doc-P-1382511-638864655066060561.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هنأ المجلس البلدي في مدينة صيدا برئاسة المهندس مصطفى حجازي  في بيان " المسلمين وجميع اللبنانيين عامة،  وأهالي صيدا ومنطقتها وجميع القاطنين فيها خاصة ، بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1447هـ".
Advertisement

وأمل المجلس في "أن تحمل السنة الهجرية الجديدة الخير والبركة للجميع ، وأن يعم الأمن والإطمئنان ربوع لبنان الحبيب، وأن نتمكن في البلدية من تحقيق الإنماء والتقدم والإزدهار  لمدينتنا الحبيبة صيدا .
مواضيع ذات صلة
جعفر هنأ اللبنانيين لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية وذكرى عاشوراء
lebanon 24
25/06/2025 20:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة فضل الله لمناسبة رأس السنة الهجرية: لتكن محطة للهجرة من مواقع الضعف إلى مواقع القوة
lebanon 24
25/06/2025 20:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
عطلة الصحافة في رأس السنة الهجرية
lebanon 24
25/06/2025 20:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات العامة لمناسبة رأس السنة الهجرية
lebanon 24
25/06/2025 20:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:23 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2025-06-25
12:23 | 2025-06-25
12:23 | 2025-06-25
12:21 | 2025-06-25
12:10 | 2025-06-25
12:10 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24