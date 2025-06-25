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لبنان
رئيس اتحاد نقابات عمال الشمال: لتعيين قاض عقاري جديد
Lebanon 24
25-06-2025
|
09:25
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طالب رئيس
اتحاد نقابات العمال
والمستخدمين في
لبنان
الشمالي
شادي السيد
بتعيين قاض عقاري جديد للبت بمصير جغرافية ومرجعية القرنه السوداء"، وقال: "ان ما صدر هو محاوله لاستدراجنا الى امر لا يمكن ان نقبل به او انه محاولة للاختبار، ولكنه اختبار مرفوض وساقط ولا مصرف له ولا اعراب ولا مفهوميه له، كما انه مخالف لكل الوقائع ولكل تفاصيل التاريخ على امتداد ازمنة طويلة".
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اضاف: "القرنة السوداء كانت دائما مرجعيتها
الضنية
وهذا امر مثبت لا يحتاج الى دراسة او الى عناء كبير او إصدار قرارات او احكام" .
ودعا الى "رفع الصوت عاليا كي لا يؤدي التراخي الى تثبيت وقائع جديدة لا تمت الى السياسة ولا الى جغرافيا ولا الى التاريخ بصلة".
وطالب بـ"العودة الكاملة الى الاصول والى الوقائع التاريخية التي حكمت جغرافية هذه المنطقة وأداء ووجود وسكن الرعيان والاهالي ومشارب المياه، وهذا ما تؤكده الوقائع والتواريخ ويثبته الواقع المجتمعي في المنطقة".
وحذر من "مراعاة فئه على حساب فئة لان ذلك لن يؤدي الى ما يرجوه البعض من تهدئة في الجرود، فالتهدئه تقوم على العدالة الكاملة والاحتكام الى الحقيقة، والحقيقه لا تتنافى مع التاريخ ولا مع الوقائع، وهذا اكيد وحتمي".
وقال السيد: "ان محاولة فصل القرنة السوداء عن الضنية هي كمن يحاول انتزاع ولد من امه، وهذا الامر لا يمكن السكوت عليه، وسنواجهه بالصراخ والاعتصام والتحرك الميداني، واذا استدعى الامر سنواجه بأكثر من ذلك، فنحن لا نتنازل عن اعراضنا ولا عن اولادنا وكرامتنا وارضنا، والقرنة السوداء جزء يتجزأ من هذه الامور".
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