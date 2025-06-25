ستريدا جعجع: لاحترام السلطة القضائية

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صدر عن المكتب الاعلامي للنائبة البيان التالي: "ردّاً على البيان الصادر عن النائب وما تضمنه من معلومات غير دقيقة بما يتعلق بالقرار الصادر عن حضرة القاضي العقاري في بتاريخ 24/6/2025،إنني بصفتي نائبة عن الأمة أهيب بكافة الفاعليات السياسية مجدداً احترام وعدم محاولة تفسير القرارات خلافاً لمضمونها الواضح والأكيد والذي لا لبس فيه بأنّ القرنة السوداء تقع ضمن النطاق العقاري لبلدية بشري استناداً إلى المستندات المبرزة في ملف الدعوى والتي كونت قناعة راسخة لحضرة القاضي لاصدار قراره الذي أتى في موقعه الواقعي والقانوني الصحيح وهو بالتالي صاحب الاختصاص في هذا الصدد.مجدداً أوكّد تمسكي شخصياً كما تشبث أهالي بشري وقضاء بشري بالمحافظة الجوار مع أهلنا في الضنيّة التي ربطتنا ولا زالت بهم أحسن العلاقات".وختم البيان:" مرجعنا دائماً القانون والقضاء ونكتفي".