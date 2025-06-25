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لبنان

رسامني إجتمع مع وفد نقابة أصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت

Lebanon 24
25-06-2025 | 09:33
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عقد وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعا في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم،  مع وفد من نقابة أصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر.
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واطلع الوزير من الوفد على وضع القطاع والعقبات اللوجستية التي تواجه عملهم داخل المرفأ، الذي يعتبر الشريان الأساسي للإقتصاد اللبناني والرافد الأهم لخزينة الدولة .

واستقبل الوزير رسامني، في مكتبه، سفيرة الأرجنتين لدى لبنان ماريا فرجينيا رويس قنطار في زيارة بروتوكولية.

وخلال الاجتماع، تم البحث في  العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز افاق التعاون في القطاعات التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل.
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