رسامني إجتمع مع وفد نقابة أصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت

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عقد وزير الاشغال العامة والنقل اجتماعا في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم، مع وفد من نقابة العمومية في مرفأ ، في حضور للنقل الدكتور .واطلع الوزير من الوفد على وضع القطاع والعقبات اللوجستية التي تواجه عملهم داخل المرفأ، الذي يعتبر الشريان الأساسي للإقتصاد اللبناني والرافد الأهم لخزينة الدولة .واستقبل الوزير رسامني، في مكتبه، سفيرة لدى ماريا فرجينيا قنطار في زيارة بروتوكولية.وخلال الاجتماع، تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز افاق التعاون في القطاعات التي تعنى بها .