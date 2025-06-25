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لبنان

محمد شعيتلي رئيسا لبلدية البرج الشمالي وحسين صالح نائبا

Lebanon 24
25-06-2025 | 09:47
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عقد في مكتب قائمقائم صور محمد جفال وحضوره، جلسة إنتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية البرج الشمالي، في حضور. وقد فاز بالتزكية حسين محمد شعيتلي بمنصب الرئيس، وكذلك فاز بالتزكية حسين محمد صالح نائبا للرئيس.
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كذلك عقدت في مكتب جفال جلسة انتخاب رئيس ونائب الرئيس لبلدية جناتا، وقد فاز بالتزكية نمر ابراهيم شور رئيسا أحمد حسن الحسيني نائبا له. 
 
واليوم، يكون أقفل انتخاب رؤساء المجالس البلدية ونوابها في قضاء صور والبالغ عددها 65 بلدية.
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