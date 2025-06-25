محمد شعيتلي رئيسا لبلدية البرج الشمالي وحسين صالح نائبا

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عقد في مكتب قائمقائم صور وحضوره، جلسة إنتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية ، في حضور. وقد فاز بالتزكية شعيتلي بمنصب الرئيس، وكذلك فاز بالتزكية حسين .كذلك عقدت في مكتب جفال جلسة انتخاب رئيس ونائب الرئيس لبلدية جناتا، وقد فاز بالتزكية نمر شور رئيسا أحمد نائبا له.واليوم، يكون أقفل انتخاب رؤساء ونوابها في والبالغ عددها 65 بلدية.