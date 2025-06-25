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لبنان

وليام طوق نوه بقرار تكريس ملكية القرنة لمدينة بشري

Lebanon 24
25-06-2025 | 10:28
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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب وليام طوق البيان التالي: "يتقدّم النائب وليم طوق، وأهالي الشهيدين مالك وهيثم طوق، وأهالي بشري – الجبّة، بالشكر من الجسم القضائي الذي كرّس استقلاليته وتجرده في العهد الجديد، لما بذله من جهود مشتركة لتسوية الخلاف المزمن على ملكية القرنة السوداء بين مدينة بشري وبلدة بقاعصفرين.
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وإننا، إذ نعتبر قرار البتّ بهذا الملف وتكريس الملكية لمدينة بشري عقاريًّا وتاريخيًّا، استنادًا إلى وثائق وخرائط وترسيمات لا تقبل أي طعن أو تشكيك أو حتى التباس، قرارًا استثنائيًّا في حياديّته؛ نرجو أن يُسهم في تنفيس الاحتقان على "قرنة الشهداء"، وإحياء علاقات حسن الجوار مع بلدة بقاعصفرين، لما فيه مصلحة الجارين، وأمنهما، ومصالحهما المشتركة، راجين من الأجهزة الأمنية والقضائية الإسراع في إصدار الأحكام بحقّ كل من أودى بحياة الشابين هيثم ومالك طوق، سعيًا إلى عدالة ناجزة وحدها قادرة على طيّ الصفحات السوداء وفتح صفحات بيضاء جديدة.

وأخيرًا، إذ نضع أنفسنا في تصرّف القضاء ونراهن على ميزان أحكامه الحاسمة اليوم وغدًا، لا بدّ من القول لأهالي الشهيدين هيثم ومالك إنّ دماءهما لم ولن تذهب هدرًا، وإنّ شهادتهما التي رسمت حدودًا للحقّ والحقيقة، هي أمانة في ضمائرنا ووجداننا، ووسام على جبيننا، عالٍ على القمّة الأعلى، لا يمكن إلا أن ننحني له إجلالًا ووفاء".
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