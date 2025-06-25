في السراي.. اجتماع بحث معالجة "الروائح الكريهة" في محيط المطار

ترأس نواف سلام اجتماعاً في السراي خُصِّص لبحث سبل معالجة الروائح الكريهة المنبعثة في محيط مطار الدولي، والشويفات، والمناطق المجاورة، وذلك بحضور وزراء: الداخلية والبلديات العميد أحمد ، البيئة تمارا الزين، الصناعة دجو عيسى الخوري، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني بالإضافة إلى محافظ محمد مكاوي، رئيس بلدية الشويفات نضال الجردي، وممثلين عن دار الهندسة.

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وتم التطرق خلال الاجتماع إلى المسبّبات الرئيسية للانبعاثات، وقد جرى الاتفاق على وضع آلية عمل لمتابعة المشكلة وحلّها، من خلال تشكيل لجنة يرأسها محافظ جبل تعمل على إعداد خارطة طريق بالإجراءات والحلول العاجلة المطلوبة.

واستقبل سلام كبير مستشاري لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الأميرال إدوارد أهلغرن مع السفير في لبنان هايمش كاول.

وتناول اللقاء آخر التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة و أهمية موقف السلطات الرسمية التي حرصت على عدم انجرار البلاد إلى الحرب التي في المنطقة، بالإضافة إلى الوضع الميداني في والجهود التي يقوم بها لتعزيز بسط سلطة الدولة، وضرورة انسحاب من كافة الأراضي التي ما زالت تحتلها.