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لبنان

في السراي.. اجتماع بحث معالجة "الروائح الكريهة" في محيط المطار

Lebanon 24
25-06-2025 | 11:10
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ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً في السراي خُصِّص لبحث سبل معالجة الروائح الكريهة المنبعثة في محيط مطار بيروت الدولي، والشويفات، والمناطق المجاورة، وذلك بحضور وزراء: الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، البيئة تمارا الزين، الصناعة دجو عيسى الخوري، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني بالإضافة إلى محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، رئيس بلدية الشويفات نضال الجردي، وممثلين عن دار الهندسة.
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وتم التطرق خلال الاجتماع إلى المسبّبات الرئيسية للانبعاثات، وقد جرى الاتفاق على وضع آلية عمل لمتابعة المشكلة وحلّها، من خلال تشكيل لجنة يرأسها محافظ جبل لبنان تعمل على إعداد خارطة طريق بالإجراءات والحلول العاجلة المطلوبة.
واستقبل سلام كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الأميرال  إدوارد أهلغرن مع السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول.
 
وتناول اللقاء آخر التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة و أهمية موقف السلطات الرسمية اللبنانية التي حرصت  على عدم انجرار البلاد إلى الحرب التي دارت في المنطقة، بالإضافة إلى الوضع الميداني في جنوب لبنان والجهود التي يقوم بها الجيش اللبناني لتعزيز بسط سلطة الدولة، وضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي التي ما زالت تحتلها.
 
 
 
 
 
 
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