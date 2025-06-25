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لبنان

رعد: لم نختبر وحدة وطنية ضد العدو.. وإيران أصبحت قوة ردع

Lebanon 24
25-06-2025 | 12:23
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قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إن المقاومة في حربها ضد العدو الإسرائيلي "عايشت تضامناً إنسانياً في لبنان، لكنها للأسف لم تعايش وحدة وطنية ضد العدو الصهيوني".
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وأضاف رعد: "للأسف، ثمة في لبنان من يطالبنا بما يطالبنا به عدونا، ولا يخجلون أن ينادوا بالتخفف منا، لكن نقول لهم: نحن نريدكم".

وتابع: "هذا البلد لا يحميه عدو صهيوني ولا رعاة عدوان صهيوني، بل يحميه أبناؤه".

واعتبر رعد أن "نصر إيران يعني أن إسرائيل لا يمكن أن تكون قوة ردع في هذه المنطقة على الإطلاق"، مشدداً على أن "الكيان ينبغي أن يتعلم مما حصل معه في إيران، حين لم يجرؤ الراعي الدولي على مرافقته في كل تفاصيل عدوانه".

وختم بالقول: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي اليوم قوة ردع إقليمية في المنطقة شاء من شاء وأبى من أبى. أيدينا ممدودة لمن أراد مصافحتها.. نحن لا نعتدي على أحد ولا نقبل اعتداء من أحد".
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