رعد: لم نختبر وحدة وطنية ضد العدو.. وإيران أصبحت قوة ردع

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قال رئيس للمقاومة رعد إن في حربها ضد العدو "عايشت تضامناً إنسانياً في ، لكنها للأسف لم تعايش وحدة وطنية ضد العدو ".وأضاف رعد: "للأسف، ثمة في لبنان من يطالبنا بما يطالبنا به عدونا، ولا يخجلون أن ينادوا بالتخفف منا، لكن نقول لهم: نحن نريدكم".وتابع: " لا يحميه عدو ولا رعاة عدوان صهيوني، بل يحميه أبناؤه".واعتبر رعد أن "نصر يعني أن لا يمكن أن تكون قوة ردع في هذه المنطقة على الإطلاق"، مشدداً على أن "الكيان ينبغي أن يتعلم مما حصل معه في إيران، حين لم يجرؤ الدولي على مرافقته في كل تفاصيل عدوانه".وختم بالقول: "الجمهورية الإسلامية هي اليوم قوة ردع إقليمية في المنطقة شاء من شاء وأبى من أبى. أيدينا ممدودة لمن أراد مصافحتها.. نحن لا نعتدي على أحد ولا نقبل اعتداء من أحد".