مفاجأة يعلنها وهاب عن "تفجير سوريا".. ماذا قال؟

كشفَ "التوحيد العربي" الوزير السَّابق أنَّ السلطات السوريَّة اعتقلت 3 لبنانيين مُشاركين بتفجير قبل يومين في .

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ودعا في منشور له عبر منصة "آكس"، اليوم الأربعاء، إلى "دعم الأجهزة لحماية ".