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لبنان

مفاجأة يعلنها وهاب عن "تفجير سوريا".. ماذا قال؟

Lebanon 24
25-06-2025 | 14:40
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كشفَ رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السَّابق وئام وهاب أنَّ السلطات السوريَّة اعتقلت 3 لبنانيين مُشاركين بتفجير كنيسة مار الياس قبل يومين في دمشق.
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ودعا وهاب في منشور له عبر منصة "آكس"، اليوم الأربعاء، إلى "دعم الأجهزة لحماية لبنان".
 
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