ليال غادرت منزلها ولم تعد.. هل من يعلم عنها شيئاً؟

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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختصّ، صورة المفقودة ليال (مواليد عام 1992، لبنانية)، التي غادرت منزل ذويها الكائن في محلة زقاق البلاط بتاريخ 24-6-2025 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصّة.وطلبت المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة زقاق البلاط في وحدة شرطة ، على الرقم 301628-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.