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لبنان

ليال غادرت منزلها ولم تعد.. هل من يعلم عنها شيئاً؟

Lebanon 24
25-06-2025 | 15:02
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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقودة ليال عصام القوزي (مواليد عام 1992، لبنانية)، التي غادرت منزل ذويها الكائن في محلة زقاق البلاط بتاريخ 24-6-2025 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصّة.
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وطلبت المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة زقاق البلاط في وحدة شرطة بيروت، على الرقم 301628-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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