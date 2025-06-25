إيران ليست "حزب الله".. ماذا قيل في إسرائيل عن مرحلة "ما بعد الحرب"؟

نشرت صحيفة " " الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ الإختبار الأول لوقف إطلاق النار بين وإيران بعد الحرب الأخيرة، يطرحُ علامة استفهام كبرى حول مصير المعركة وتحديداً في كيفية استطاعة إسرائيل الحفاظ على توازن القوى الجديد بمواجهة ، وأضافت: "يُعطي التاريخ الحديث نقطة مرجعية في هذه القضية وهي اتفاق وقف إطلاق النار مع في ، والذي تم تطبيقه بالنار تقريباً منذ لحظة التوصل إليه في تشرين الثاني 2024".

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ويقول التقرير الذي ترجمهُ " " إنَّ إسرائيل استعدت جداً للحرب ضد التي بنت ترسانة من الصواريخ الباليستية التي يُمكنها إلحاق الضرر بالجبهة الداخلية ، وأضاف: "في سياق آخر، وعلى صعيد حزب الله والذي يُعتبر في المقام الأول وكيلاً لإيران، فإن إسرائيل عرفت كيف تستغل حربها الأخيرة ضده لخلق واقع جديد".

وذكر التقرير أنَّ إسرائيل تشنُّ هجمات شبه يومية على لبنان، في حين لم يُفكر حزب الله حتى في مساعدة رعاته في طهران ولو رمزياً، معتبراً أن ما حصل "يعودُ جزئياً إلى تغير الأجواء في لبنان تجاه حزب الله".

ووسط كل ذلك، يرى التقرير أنَّ "الاختبار أكثر تعقيداً" مقارنة بحالة "حزب الله"، وأضاف: "إيران دولة ذات سيادة وليست منظمة إرهابية تعمل من الداخل، في حين أن طموحاتها النووية ثابتة. إذا كانت النية الأميركية هي التفاوض مع النظام الإيراني بعد أن أعلن الرئيس الأميركي بالفعل أنه غير مهتم بالإطاحة بالنظام من أجل التوصل إلى اتفاق بشروط أفضل، فسيتعين على إسرائيل أن تطالب بحدود واضحة للغاية في ما يتصل بالبرنامج ومشروع الصواريخ".

وأكمل: "سيتعين على إسرائيل أيضاً المطالبة بتوضيح واضح بشأن ما يُعتبر انتهاكاً للشروط، وما يمكن للجيش فعله رداً على ذلك".