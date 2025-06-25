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لبنان
إيران ليست "حزب الله".. ماذا قيل في إسرائيل عن مرحلة "ما بعد الحرب"؟
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
25-06-2025
|
15:26
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نشرت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ الإختبار الأول لوقف إطلاق النار بين
إسرائيل
وإيران بعد الحرب الأخيرة، يطرحُ علامة استفهام كبرى حول مصير المعركة وتحديداً في كيفية استطاعة إسرائيل الحفاظ على توازن القوى الجديد بمواجهة
طهران
، وأضافت: "يُعطي التاريخ الحديث نقطة مرجعية في هذه القضية وهي اتفاق وقف إطلاق النار مع
حزب الله
في
لبنان
، والذي تم تطبيقه بالنار تقريباً منذ لحظة التوصل إليه في تشرين الثاني 2024".
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ويقول التقرير الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
إنَّ إسرائيل استعدت جداً للحرب ضد
إيران
التي بنت ترسانة من الصواريخ الباليستية التي يُمكنها إلحاق الضرر بالجبهة الداخلية
الإسرائيلية
، وأضاف: "في سياق آخر، وعلى صعيد حزب الله والذي يُعتبر في المقام الأول وكيلاً لإيران، فإن إسرائيل عرفت كيف تستغل حربها الأخيرة ضده لخلق واقع جديد".
وذكر التقرير أنَّ إسرائيل تشنُّ هجمات شبه يومية على لبنان، في حين لم يُفكر حزب الله حتى في مساعدة رعاته في طهران ولو رمزياً، معتبراً أن ما حصل "يعودُ جزئياً إلى تغير الأجواء في لبنان تجاه حزب الله".
ووسط كل ذلك، يرى التقرير أنَّ "الاختبار
الإيراني
أكثر تعقيداً" مقارنة بحالة "حزب الله"، وأضاف: "إيران دولة ذات سيادة وليست منظمة إرهابية تعمل من الداخل، في حين أن طموحاتها النووية ثابتة. إذا كانت النية الأميركية هي التفاوض مع النظام الإيراني بعد أن أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بالفعل أنه غير مهتم بالإطاحة بالنظام من أجل التوصل إلى اتفاق بشروط أفضل، فسيتعين على إسرائيل أن تطالب بحدود واضحة للغاية في ما يتصل بالبرنامج
النووي
ومشروع الصواريخ".
وأكمل: "سيتعين على إسرائيل أيضاً المطالبة بتوضيح واضح بشأن ما يُعتبر انتهاكاً للشروط، وما يمكن للجيش
الإسرائيلي
فعله رداً على ذلك".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
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