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لبنان

معلومة عن اللبنانيين الموقوفين في سوريا.. ما هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-06-2025 | 16:11
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علم "لبنان24" أنَّ الأجهزة الأمنية اللبنانية تلقت معلومات بشأن 3 لبنانيين أوقفتهم السلطات السوريَّة مؤخراً بشبهة تورطهم بتفجير كنيسة الدويلعة في دمشق.
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وذكرت المصادر أنَّ الشبان الثلاثة يعيشون في سوريا منذ سنوات بعدما كانوا على صلة بتنظيم "داعش"، وقد تمكن الأمن العام السوري من توقيفهم.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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