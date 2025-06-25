معلومة عن اللبنانيين الموقوفين في سوريا.. ما هي؟

علم " " أنَّ تلقت معلومات بشأن 3 لبنانيين أوقفتهم السلطات السوريَّة مؤخراً بشبهة تورطهم بتفجير الدويلعة في .

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وذكرت المصادر أنَّ الشبان الثلاثة يعيشون في منذ سنوات بعدما كانوا على صلة بتنظيم "داعش"، وقد تمكن السوري من توقيفهم.