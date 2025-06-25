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لبنان

هكذا وصف تقريرٌ إسرائيلي "حزب الله".. ماذا عن إيران؟

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-06-2025 | 16:40
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نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ محور شبكة وكلاء إيران في المنطقة تضرّر بشدة وبات ضعيفاً، مشيرة إلى أنَّ هذا الأمر تجلّى خلال الحرب الإيرانية – الإسرائيلية الأخيرة.
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وقال التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن هجوم حركة "حماس" على إسرائيل يوم 7 تشرين الأول 2023، كان دليلاً على فشل إسرائيل على المستويات الاستخباراتية والعسكرية والسياسية، وأضاف: "ما بدأ كحرب بين طرفين - إسرائيل وحماس - سرعان ما تطور إلى صراع متعدد الجبهات، شارك فيه أيضاً حزب الله في لبنان، والجماعات الشيعية في العراق، جماعة الحوثي في اليمن، وحتى إيران. سوريا، وإن كانت متورطة بشكل غير مباشر، كانت أيضاً جزءاً من هذا المحور، ولم تنجُ من تداعيات الحرب".
 
وأكمل التقرير: "كانت هذه الجهات الفاعلة جزءاً مما أسمته محور المقاومة. كان الهدف النهائي لهذا المحور، بقيادة إيران، هو القضاء على إسرائيل. ومع ذلك، بافتراض أن هذا الطموح غير واقعي، فإن الأهداف الأكثر إلحاحاً كانت على الأقل توجيه ضربات عسكرية لإسرائيل، وتقليص نفوذها على الساحة الإقليمية والدولية، والأهم من ذلك، حل القضية الفلسطينية".
 
وذكر التقرير أن "إسرائيل عملت لاحقاً على ضرب حزب الله واغتيال قادته وهو تطورٌ أدى إلى وقف إطلاق النار مع لبنان وبدء عملية استقرار في النظام السياسي اللبناني"، وأضاف: "كذلك، حقّقت الحملة ضد الحوثيين مكاسب، رغم أن الجماعة لم تُهزم ولم تُوقِف هجماتها".
 
وتابع: "لقد حققت المواجهة مع إيران حتى الآن إنجازات باهرة، وقد كشفت الضربة الأميركية للمنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان عن ضعف إيران ووكلائها".
 
وأضاف: "من المفارقات أن إسرائيل تُكافح ضد منظمة صغيرة نسبياً وهي حماس. وحتى الآن، تواصل الحركة الفلسطينية في غزة احتجاز العشرات من الرهائن، وترفض رفع الراية البيضاء بعد 20 شهراً من الحرب".
 
ويزعم التقرير أن إسرائيل "تفوقت عسكرياً وتكنولوجياً على جميع أعضاء محور المقاومة"، مشيراً إلى أنه "كان هناك قرار استراتيجي يرتبطُ بفصل الجبهات المُختلفة وعزلها وتركيز الجهود على كل ساحة على حدة في وقت محدد"، وأردف: "في هذا الصدد، لو عمل جميع أعضاء المحور بتنسيق، لكانت النتيجة مختلفة على الأرجح".
 
واعتبر التقرير أن "الإطاحة نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وصعود نظام جديد مُعاد لإيران، ساهم في ترسيخ ما أرادته إسرائيل، علماً أن ما حصل في دمشق خلال شهر كانون الأول 2024، يأتي في خانة التطورات غير المتوقعة".
 
وتابع: "أدى هذا الأمر إلى انشقاق سوريا عن محور المقاومة. لم يقتصر الأمر على إبعاد دولة مركزية ومهمة عن المحور، بل قُطعت أيضاً استمرارية إيران العملياتية فيما عُرف بالهلال الشيعي، مما وجّه ضربة قاسية لقدرة حزب الله على التعافي خلال الصراع الدائر".
 
وذكر التقرير أن "التقييم العام هو أن محور المقاومة قد تلقّى ضربةً موجعة. في الواقع، تحوّل محور وكلاء إيران إلى محور ضعفاء، فحزب الله لم يردّ حزب الله على الهجوم على إيران؛ وبقيت الجماعات الشيعية في العراق خارج دائرة القتال؛ فيما واصل الحوثيون إطلاق صواريخهم على إسرائيل، وهو إطلاقٌ غير فعّال إلى حدّ كبير".
 
وأكمل: "هذه النتائج مهمة ليس فقط في ما يتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي، بل أيضاً في ما يتعلق بمكانتها في الشرق الأوسط. في هذا السياق، تكتسبُ صورة إسرائيل المتغيرة في المنطقة أهمية بالغة. فبينما اعتُبر انسحابها من جنوب لبنان عام 2000 ومن غزة عام 2005 علامة ضعف وانتصار لحزب الله وحماس، تُعتبر إسرائيل في الحرب الحالية قوة إقليمية، بينما يُنظر إلى إيران بشكل متزايد على أنها نمر من ورق".
 
وأردف: "لا شك أن انهيار محور المقاومة خبر سار لإسرائيل وللدول التي وقّعت اتفاقيات سلام وتطبيع معها. والسؤال الآن هو كيف يُمكن استثمار هذا الإنجاز في ترسيخ تحالف إقليمي ومأسسته. إن الجواب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإنهاء الحرب في غزة. من الطبيعي أن ترغب الحكومة الإسرائيلية في التباهي بالنجاحات ضد إيران بدلاً من البقاء غارقة في مستنقع غزة. علاوةً على ذلك، إذا كان الرأي السائد حتى الآن هو ضرورة التعامل مع كل ساحة على حدة، فيبدو أن الضرورة الراهنة هي ربط الجبهات".
 
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
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