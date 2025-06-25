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لبنان
لقاء مطر وكريمة: وحدة الصف والإنماء في طرابلس أولوية
Lebanon 24
25-06-2025
|
16:41
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زار النائب
إيهاب مطر
بلدية
طرابلس
حيث التقى رئيس البلدية
عبد الحميد كريمة
وأعضاء
المجلس البلدي
الجدد في
القصر
البلدي.
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وخلال اللقاء، هنّأ مطر المجلس البلدي المنتخب، مشددًا على أهمية مواكبة الأوضاع المحلية والعمل الجاد لمعالجة المشكلات التي يعاني منها أبناء المدينة، معتبراً أن "التحديات كبيرة، وتفرض ضرورة التصدي لكل أشكال المحسوبيات السياسية، والتركيز على إنماء طرابلس ومواجهة الأزمات الطارئة".
وأكد مطر دعمه الكامل للمجلس البلدي وأعضائه، لافتًا إلى أن "المعيار الأساسي هو خدمة الأهالي من دون تفرقة أو تمييز بين الأحياء"، معلنًا أنه سيضع كل إمكاناته وخدماته بتصرّف البلدية لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة لطرابلس.
من جهته
، رحّب رئيس البلدية
عبد الحميد
كريمة بالنائب مطر، مؤكدًا "حرصه وحرص زملائه في المجلس البلدي على التعاون مع مختلف قيادات المدينة وفعالياتها ونقاباتها وجمعياتها، لما فيه مصلحة طرابلس وأهلها".
وفي ختام اللقاء، جرى التوافق على ضرورة التواصل الدائم وتعزيز التنسيق والعمل المشترك، حفاظًا على وحدة الصف في عاصمة
الشمال
، ومتابعة المشاريع والقضايا الإنمائية لتحقيق تطلعات أبناء المدينة.
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