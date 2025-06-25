"القوات" تنفي دعم أي لائحة في انتخابات التعليم الثانوي

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أوضحت مصلحة المعلّمين في ، ردًا على ما ورد في أحد المقالات الإعلامية، أن ما تمّ تداوله بشأن تحالف حزب القوات مع جهات أو أحزاب أخرى في انتخابات غير دقيق.وأكد البيان أن لم يدخل في أي تحالف انتخابي حتى الآن، وأن أي حديث عن لائحة مدعومة من القوات هو غير صحيح ويهدف إلى خلق تصورات غير واقعية حول المشهد النقابي.وأضاف البيان أن القوات تجري اتصالاتها وفق ثوابت واضحة، وعند التوصل إلى أي توافق بشأن تحالف أو دعم لائحة، سيتم الإعلان عنه رسميًا وشفافًا عبر القنوات الرسمية للحزب