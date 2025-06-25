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لبنان

"القوات" تنفي دعم أي لائحة في انتخابات التعليم الثانوي

Lebanon 24
25-06-2025 | 17:00
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أوضحت مصلحة المعلّمين في القوات اللبنانية، ردًا على ما ورد في أحد المقالات الإعلامية، أن ما تمّ تداوله بشأن تحالف حزب القوات مع جهات أو أحزاب أخرى في انتخابات رابطة التعليم الثانوي غير دقيق.
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وأكد البيان أن حزب القوات اللبنانية لم يدخل في أي تحالف انتخابي حتى الآن، وأن أي حديث عن لائحة مدعومة من القوات هو غير صحيح ويهدف إلى خلق تصورات غير واقعية حول المشهد النقابي.

وأضاف البيان أن القوات اللبنانية تجري اتصالاتها وفق ثوابت واضحة، وعند التوصل إلى أي توافق بشأن تحالف أو دعم لائحة، سيتم الإعلان عنه رسميًا وشفافًا عبر القنوات الرسمية للحزب
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