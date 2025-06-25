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لبنان

لا حرارة في العلاقة

Lebanon 24
25-06-2025 | 17:38
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تفتقد العلاقة بين وزير سيادي وموظف مالي عُيِّن مؤخراً إلى الحرارة، وتقتصر على ما هو ضروري للتواصل أو التفاهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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