وقف إطلاق النار: هدنة مؤقتة أو نهاية للحرب؟

Advertisement

كتب زياد في" اللواء":لم يتوقف القصف على بشكل كامل رغم إعلان عن التوصل لوقف إطلاق النار. واتهم الإسرائيلي كاتس بخرق وقف إطلاق النار، مصدراً أوامر باستئناف القصف على الأراضي .وعلى ضوء ذلك، أبدى الرئيس غضبه الشديد صباح عندما بدا أن وقف إطلاق النار الذي توسط فيه بين وإيران أصبح أكثر هشاشة. وانتقد ترامب كلا الجانبين، لكنه احتفظ بأشدّ إداناته لإسرائيل، التي قال إنها «ألقت قنابل» على إيران «بمجرد أن أبرمنا الاتفاق».وقال ترامب بغضب عن إسرائيل وإيران: «لدينا دولتان تتقاتلان بشدّة ولفترة طويلة لدرجة أنهما لا تعرفان ما تفعلانه»، واتهم كل منهما بانتهاك الهدنة التي أعلنها.وعليه، بدأت تحوم الشكوك حول إمكانية عودة التهدئة للمنطقة، من خلال صمود وقف إطلاق النار، الذي وصفه الكثير من المحللين بالهش، الأمر الذي يطرح السؤال عما إذا أن المنطقة ذاهبة الى تهدئة مؤقتة، أو إنتهاء للحرب بين إيران وإسرائيل؟وهذه الشكوك تتمثل في:١) غياب الثقة بين الطرفين، إذ أن كل طرف يتهم الآخر بخرق الهدنة، وإسرائيل تلمّح إلى «ضربات استباقية» إذا شعرت بأي تهديد.٢) انعدام اتفاق مكتوب أو مراقب دولي، حيث أن وقف إطلاق النار تم بوساطة سياسية وليس باتفاق رسمي موقع أو خاضع لمراقبة دولية، ما يجعله هشّا.٣) الملف لا يزال مفتوحاً، خصوصاً وأن إسرائيل قد تعتبر أن الوقت الحالي هو فرصة لتوجيه ضربة أخيرة قبل أن تُستكمل قدرات إيران النووية.٤) تأثير المتشددين في البلدين، حيث أن في إيران وبعض أجنحة في إسرائيل يعارضون الهدنة ويرونها «ضعفا تكتيكيا».من المرجح أن يصمد وقف إطلاق النار على المدى (أيام إلى أسبوعين) إذا لم تحدث خروقات كبيرة، لكن على المدى المتوسط والبعيد، هو معرّض للانهيار ما لم يُستتبع بـ:- اتفاق سياسي أوسع.- دخول أطراف دولية تضمن تنفيذ الإتفاق.- تنازلات استراتيجية جزئية من أحد الطرفين.بإنتظار تبلور التطورات في الفترة ، فإن الهدنة تشبه «إستراحة محارب» أكثر من كونها نهاية حرب.