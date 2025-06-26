مجلس الأعمال اللبناني في الكويت كرّم أحمد عرفة

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كرّم مجلس الأعمال اللبناني في القائم بالأعمال في سفارة ، السيد أحمد عرفة، بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية، وذلك خلال حفل مميز أقيم برعاية عميد السلك الدبلوماسي وسفير طاجيكستان الدكتور زبيد الله زبيدوف، وبحضور ممثل مهنا المهنا، وعدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية وفعاليات الجالية .وألقى رئيس المجلس النائب كلمة تقديرية قال فيها: "كنتم الوجه المضيء للبنان، ونموذجًا للدبلوماسية الحديثة"، مشيرًا إلى أن عرفة جمع بين التمثيل الدبلوماسي المتميز والعمل الاجتماعي والاقتصادي، وأشاد بدعمه للجالية وإشرافه على إعادة تأهيل مركز البعثة، إضافة إلى إطلاق حملة "الكويت بدها سلامتكم" التي عكست عمق العلاقات اللبنانية الكويتية.وختم بالقول: "نودعكم من منصبكم لا من قلوبنا، ونتمنى لكم التوفيق كممثل دائم للبنان لدى ".، عبّر عرفة عن امتنانه، قائلاً: "أقف أمامكم مغمورًا بمحبة غالية، وسأظل أعتبر الكويت بلدي الثاني"، موجهًا الشكر للجالية اللبنانية ولمجلس الأعمال على دعمهما المتواصل، ومؤكدًا عزمه على حمل هذه القيم في مهمته الجديدة في الأمم المتحدة لنقل صوت لبنان إلى العالم.وقد اختتم الحفل بتقديم درع تكريمي باسم المجلس، تقديرًا لمسيرته الدبلوماسية المشرّفة، وسط إشادات بدوره المميز في تعزيز التعاون بين السفارة والمجتمع اللبناني في الكويت. (الوكالة الوطنية للإعلام)