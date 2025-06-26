نداء من "تجمع تنمية تنورين" إلى وزارة الطاقة

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وجه "تجمع تنمية " نداء عاجلاً إلى ومؤسسة عن الانقطاع الشامل للكهرباء من مفرق حوراتا إلى محلة النبع – جرد تنورين منذ أكثر من شهرين.وقال: "يعاني أهالي جرد تنورين الفوقا، وتحديدًا في المناطق الممتدة من مفرق حوراتا وصولًا إلى محلة النبع، من انقطاع شامل للتيار الكهربائي منذ أكثر من شهرين نتيجة عطل طارئ أصاب المحوّل الكهربائي الذي يغذي هذه المنطقة. ورغم المتابعة المتواصلة من قبل شركة BUS، الجهة المشرفة على أعمال الصيانة، التي أفادتنا بانتظار الموافقات المطلوبة للقيام بالأعمال والصيانة اللازمة ، ولا تزال المشكلة قائمة حتى تاريخه، ما تسبب بمعاناة كبيرة للأهالي، خاصة في ظل اعتمادهم على الآبار الارتوازية التي تحتاج إلى الكهرباء لضخ المياه وتأمين متطلبات الشرب والري".وختم: "عليه، يرفع أهالي المنطقة صوتهم إلى وزارة الطاقة، ممثلة بالوزير الأستاذ ، وإلى ، ممثلة بالمدير العام المهندس ، آملين اتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن لمعالجة هذا الوضع الطارئ وإعادة الكهربائي إلى المنطقة، حفاظًا على حقوق المواطنين وظروفهم الحياتية والمعيشية". (الوكالة الوطنية للإعلام)