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لبنان
نداء من "تجمع تنمية تنورين" إلى وزارة الطاقة
Lebanon 24
26-06-2025
|
04:24
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وجه "تجمع تنمية
تنورين
" نداء عاجلاً إلى
وزارة الطاقة
ومؤسسة
كهرباء لبنان
عن الانقطاع الشامل للكهرباء من مفرق حوراتا إلى محلة النبع – جرد تنورين
الفوقا
منذ أكثر من شهرين.
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وقال: "يعاني أهالي جرد تنورين الفوقا، وتحديدًا في المناطق الممتدة من مفرق حوراتا وصولًا إلى محلة النبع، من انقطاع شامل للتيار الكهربائي منذ أكثر من شهرين نتيجة عطل طارئ أصاب المحوّل الكهربائي الذي يغذي هذه المنطقة. ورغم المتابعة المتواصلة من قبل شركة BUS، الجهة المشرفة على أعمال الصيانة، التي أفادتنا بانتظار الموافقات المطلوبة للقيام بالأعمال والصيانة اللازمة ، ولا تزال المشكلة قائمة حتى تاريخه، ما تسبب بمعاناة كبيرة للأهالي، خاصة في ظل اعتمادهم على الآبار الارتوازية التي تحتاج إلى الكهرباء لضخ المياه وتأمين متطلبات الشرب والري".
وختم: "عليه، يرفع أهالي المنطقة صوتهم إلى وزارة الطاقة، ممثلة بالوزير الأستاذ
جو صدي
، وإلى
مؤسسة كهرباء لبنان
، ممثلة بالمدير العام المهندس
كمال حايك
، آملين اتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن لمعالجة هذا الوضع الطارئ وإعادة
التيار
الكهربائي إلى المنطقة، حفاظًا على حقوق المواطنين وظروفهم الحياتية والمعيشية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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