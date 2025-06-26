27
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"التجدد للوطن": لاغتنام فرصة التهدئة والسلام للعمل الى اعادة لبنان الى دوره كنموذج حي لحرية المعتقد
Lebanon 24
26-06-2025
|
05:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت الهيئة التنفيذية للتجدد للوطن اجتماعها الدوري برئاسة الاستاذ
شارل
عربيد وحضور الاعضاء، كما شارك في الاجتماع اعضاء مجلس الامناء، وقد صدر عن المجتمعين البيان التالي:
Advertisement
أولاً:
لبنان
بقي بمنأى عن الحرب التي
دارت
بين
إسرائيل
و
ايران
بمشاركة فعلية لاميركا ، وهذه اشارة ايجابية بانه لم يعد في لبنان اي جهة راغبة او قادرة على الانخراط في القتال مع اسرائيل خدمة لمصالح خارجية، أو تحمل اعباء حروب جديدة.
هذا التطور الجديد يصب في مصلحة استعادة الدولة المركزية لصالح الجميع مع كامل مواصفاتها السيادية وإنضمام كل اللبنانيين الى الدولة، وحصر السلاح بيدها وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الامن وما تشير اليه مواقف اصدقاء لبنان في
المجتمع الدولي
وهذا يصب بدون شك في مصلحة لبنان.
ثانياً: ان مطلب الاصلاح ، هو شأن داخلي محض ، توسم معه اللبنانيون من الحكم الجديد ان يتحقق ، بترجمته العملية الاولى و هي تعطيل المحاصصة التي كانت السبب الاساسي لضعف الدولة وفعالية مؤسساتها و قضائها و تراجع الثقة الخارجية. وتغليب الكفاءة والاستقامة عبر تشجيع الشباب الطالع في خدمة الدولة وليس التطلع الى الهجرة.
ثالثاً: ان التطورات الاقليمية الاخيرة تصب في مصلحة المباشرة بالاصلاح ، واغتنام فرصة التهدئة و السلام للعمل الى اعادة لبنان الى دوره واصالته وضرورته في منطقته والعالم كنموذج حي لحرية المعتقد المنصوص عنه في المادة التاسعة من
الدستور
، وللعيش الواحد واحترام الاخر و احترام معتقده وممارساته،
رابعاً: وبهذه المناسبة يستنكر المجتمعون الاعتداء الذي طال
كنيسة
مار الياس للروم
الارثوذكس
في
دمشق
الذي راح ضحيته ٢٧ شخصا من المصلين ، من قبل اعداء الاعتدال وممارسي التطرف الذي هو نقيض
الاسلام
. ان مسيحيي
سوريا
لم يكونوا يوماً من الاقليات المسلحة التي واجهت السلطة او غيرها من مكونات المجتمع السوري.
مواضيع ذات صلة
مطر: الحريات لا تعني استفزاز المعتقدات
Lebanon 24
مطر: الحريات لا تعني استفزاز المعتقدات
26/06/2025 21:58:59
26/06/2025 21:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عون على خط التهدئة بين سلام و"حزب الله": لمنع اتساع الشرخ
Lebanon 24
عون على خط التهدئة بين سلام و"حزب الله": لمنع اتساع الشرخ
26/06/2025 21:58:59
26/06/2025 21:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب أنطوان حبشي: الانتخابات البلدية فرصة ديمقراطية و"الحزازيات" لن تحصل ونحاول تقديم أفضل نموذج للعالم عن المنافسة (mtv)
Lebanon 24
النائب أنطوان حبشي: الانتخابات البلدية فرصة ديمقراطية و"الحزازيات" لن تحصل ونحاول تقديم أفضل نموذج للعالم عن المنافسة (mtv)
26/06/2025 21:58:59
26/06/2025 21:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس سلام في مؤتمر "إعادة بناء لبنان: إطار الاستثمار وفرص الأعمال": انهيار القطاع المالي في لبنان نتيجة الحوكمة السيئة والإفلات من العقاب
Lebanon 24
الرئيس سلام في مؤتمر "إعادة بناء لبنان: إطار الاستثمار وفرص الأعمال": انهيار القطاع المالي في لبنان نتيجة الحوكمة السيئة والإفلات من العقاب
26/06/2025 21:58:59
26/06/2025 21:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مساء اليوم... بيان للمجلس الأوروبيّ هذا ما جاء فيه عن لبنان
Lebanon 24
مساء اليوم... بيان للمجلس الأوروبيّ هذا ما جاء فيه عن لبنان
14:39 | 2025-06-26
26/06/2025 02:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فراره من المستشفى... الأمن يعيد توقيف سجين في أقل من 4 ساعات (صورة)
Lebanon 24
بعد فراره من المستشفى... الأمن يعيد توقيف سجين في أقل من 4 ساعات (صورة)
14:17 | 2025-06-26
26/06/2025 02:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
14:15 | 2025-06-26
26/06/2025 02:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ردًا على جنبلاط.. هيئة أبناء العرقوب تؤكد لبنانية مزارع شبعا بوثائق رسمية
Lebanon 24
ردًا على جنبلاط.. هيئة أبناء العرقوب تؤكد لبنانية مزارع شبعا بوثائق رسمية
14:00 | 2025-06-26
26/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع مطوّل بين باراك وبن فرحان في السعوديّة... هل كان للبنان حصّة في اللقاء؟
Lebanon 24
إجتماع مطوّل بين باراك وبن فرحان في السعوديّة... هل كان للبنان حصّة في اللقاء؟
13:57 | 2025-06-26
26/06/2025 01:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
Lebanon 24
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
03:53 | 2025-06-26
26/06/2025 03:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم شهرتها.. فنانة تتقدم لامتحانات البكالوريا! (صورة)
Lebanon 24
رغم شهرتها.. فنانة تتقدم لامتحانات البكالوريا! (صورة)
04:56 | 2025-06-26
26/06/2025 04:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً راغب علامة يُثير الجدل.. هذا ما قاله في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً راغب علامة يُثير الجدل.. هذا ما قاله في المغرب (فيديو)
00:40 | 2025-06-26
26/06/2025 12:40:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور
Lebanon 24
بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور
08:19 | 2025-06-26
26/06/2025 08:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا توقّفت الحرب فجأة؟
Lebanon 24
لماذا توقّفت الحرب فجأة؟
13:00 | 2025-06-26
26/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:39 | 2025-06-26
مساء اليوم... بيان للمجلس الأوروبيّ هذا ما جاء فيه عن لبنان
14:17 | 2025-06-26
بعد فراره من المستشفى... الأمن يعيد توقيف سجين في أقل من 4 ساعات (صورة)
14:15 | 2025-06-26
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
14:00 | 2025-06-26
ردًا على جنبلاط.. هيئة أبناء العرقوب تؤكد لبنانية مزارع شبعا بوثائق رسمية
13:57 | 2025-06-26
إجتماع مطوّل بين باراك وبن فرحان في السعوديّة... هل كان للبنان حصّة في اللقاء؟
13:44 | 2025-06-26
إسرائيل نشرت فيديو لاستهداف مبنى في جنوب لبنان... وهذا ما زعمته
فيديو
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
26/06/2025 21:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
26/06/2025 21:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
26/06/2025 21:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24