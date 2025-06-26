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لبنان

ناصر الدين يدعو المجتمع الدولي لدعم النظام الصحي

Lebanon 24
26-06-2025 | 06:09
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تميّز اليوم الثاني من مشاركة وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في قمة "غافي" (التحالف العالمي للقاحات) بتسليم لبنان شهادة "بطل التلقيح" (Vaccination Champion) الموقّعة من المديرة التنفيذية للتحالف سانيا نيشتار، تقديرًا لجهود لبنان والتزامه بتعزيز نظام التحصين والصحة العامة خلال الفترة 2021-2025.
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وفي كلمة له بعد تسلّمه الشهادة، عبّر الوزير ناصر الدين عن تقديره لهذه المبادرة، معتبرًا أنها "تعبير عن تقدير دولي لصمود النظام الصحي اللبناني، رغم الأزمات المتلاحقة التي أرهقته في السنوات الأخيرة". وأشاد بجهود من تعاقب على وزارة الصحة العامة في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية ومشاريعها التنموية.

وأشار ناصر الدين إلى "التحدي الأساسي الذي يواجه القطاع الصحي اليوم، وهو تراجع الدعم الخارجي من الجهات المانحة"، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على خطة انتقالية تمتد لعامين، تهدف إلى تأمين التمويل الذاتي للبرنامج الوطني الموسّع للتحصين، بما يضمن استمرار حصول جميع الأطفال الموجودين على الأراضي اللبنانية على اللقاحات اللازمة، من دون أي تمييز، حفاظًا على صحتهم وسلامة المجتمع بأسره.

كما شدّد وزير الصحة على الدور المحوري لتحالف "غافي" في إنجاح هذه الخطة، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم لبنان في هذا المسار، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها.

وخلال اجتماعاته مع المديرة التنفيذية لـ"غافي" سانيا نيشتار ورئيس مجلس الإدارة خوسيه مانويل باروزو، تبلغ ناصر الدين موافقة التحالف على إرسال وفد رسمي إلى لبنان في تموز المقبل، لإجراء زيارات ميدانية للمؤسسات الصحية ولقاء المسؤولين.

يُذكر أن الوزير ناصر الدين، ممثلًا رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، يشارك في القمة المنعقدة في بروكسل تحت عنوان "الصحة والازدهار بفضل التلقيح"، بحضور رؤساء دول وقادة حكومات ووزراء صحة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب كبار مسؤولي المنظمات الدولية، وعلى رأسهم مدير عام منظمة الصحة العالمية، ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس.
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