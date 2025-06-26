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لبنان

كلاس مهنئًا برأس السنة الهجرية: ليحلّ السلام على لبنان والمنطقة

Lebanon 24
26-06-2025 | 06:34
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قال الوزير السابق جورج كلاس: "لمناسبة حلول عيد رأس السنة الهجرية، وما تحمله من قيم روحانية وإنسانية، اتقدم بخالص التهاني واطيب الأمنيات من المسلمين خاصة واللبنانيين عموماً، راجياً ان يحلَّ السلام على لبنان والمنطقة، وان يحمل هذا العيد بشائر الأمان والطمأنينة إلى غدٍ افضل يستحقه وطننا". 
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