كلاس مهنئًا برأس السنة الهجرية: ليحلّ السلام على لبنان والمنطقة

قال الوزير السابق : "لمناسبة حلول عيد رأس السنة الهجرية، وما تحمله من قيم روحانية وإنسانية، اتقدم بخالص التهاني واطيب الأمنيات من خاصة واللبنانيين عموماً، راجياً ان يحلَّ السلام على والمنطقة، وان يحمل هذا العيد بشائر الأمان والطمأنينة إلى غدٍ افضل يستحقه وطننا".

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