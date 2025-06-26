في محيط مدينة كميل شمعون الرياضية.. هذا ما سيفعله الجيش

صدر عن ـــ البيان الآتي: "بتاريخ 26/6/2025، ما بين الساعة 15.30 والساعة 16.30، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط مدينة الرياضية - ".

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