Advertisement

لبنان

في محيط مدينة كميل شمعون الرياضية.. هذا ما سيفعله الجيش

Lebanon 24
26-06-2025 | 08:29
A-
A+
Doc-P-1382985-638865488299545209.jpg
Doc-P-1382985-638865488299545209.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 26/6/2025، ما بين الساعة 15.30 والساعة 16.30، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط مدينة كميل شمعون الرياضية - بعبدا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام ممثلاً عون افتتح الاحتفال بـ"عودة الحياة إلى مدينة كميل شمعون الرياضية"
lebanon 24
26/06/2025 22:01:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة مهر: تفعيل الدفاعات الجوية في محيط مدينة تبريز إثر عدوان إسرائيلي
lebanon 24
26/06/2025 22:01:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نحن في إطار إعادة النفس الى تراث لبنان واحياء المكتبة الوطنية وأعدنا افتتاح مدينة كميل شمعون ايمانا منا بأن الرياضة اساسية
lebanon 24
26/06/2025 22:01:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من الجيش.. هذا ما سيفعله في صيدا
lebanon 24
26/06/2025 22:01:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:39 | 2025-06-26
14:17 | 2025-06-26
14:15 | 2025-06-26
14:00 | 2025-06-26
13:57 | 2025-06-26
13:44 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24