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لبنان

في طرابلس.. سرقة بقيمة 35 مليون ليرة لبنانية

Lebanon 24
26-06-2025 | 08:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام أحد الأشخاص بسرقة كمية من الخضار والفاكهة من بسطة تعود لـ أ.ق عند إشارة المئتين – طرابلس
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وبلغت قيمة المسروقات حوالي 35 مليون ليرة لبنانية، بحسب ما أفاد صاحب البسطة. 
 
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