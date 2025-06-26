في طرابلس.. سرقة بقيمة 35 مليون ليرة لبنانية

أفادت مندوبة " " عن قيام أحد الأشخاص بسرقة كمية من الخضار والفاكهة من بسطة تعود لـ أ.ق عند إشارة المئتين – .

Advertisement

وبلغت قيمة المسروقات حوالي 35 مليون ، بحسب ما أفاد صاحب البسطة.