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لبنان

بالفيديو.. جريح بحادث سير

Lebanon 24
26-06-2025 | 09:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة شخص بجروح بعد تعرضة لحادث سير في بلدة بدنايل
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