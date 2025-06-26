جنبلاط: كلّ السلاح يجب أن يكون بيد الدولة

قال الرئيس السابق للحزب "التقدّمي الإشتراكي" إن "كلّ السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وعلى أي حزب لبناني أو غير لبناني أن يُسلّم سلاحه".

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وأضاف أن "السلاح الأجدى للمرحلة المقبلة هو الذاكرة ويجب ألّا ننسى بطولات أجيالنا في مواجهة والتطبيع قد يحمل في طيّاته تاريخاً مختلفاً عن التاريخ الذي نعرفه وسيخفي كلّ البطولات".

وتابع قائلاً: "رسالتي حول تسليم السلاح هي للجميع وهناك أبواق من الكتّاب ينهالون يومياً على "الحزب" بتسليم السلاح ولكن ليس بهذه الطريقة نعالج الموضوع ويجب إعطاء الحقوق الكاملة للفلسطيني في بعيدًا عن الجنسية".

وقال: "علينا تقوية الجيش وقوى الأمن الداخلي والتركيز على أنّه ما زال لدينا إحتلال إسرائيلي وقرى مجروفة ومدمّرة ومن الضروري تطبيق القرار الـ1701".

وأضاف: " محتلّ من إسرائيل وقسم منه لبناني والآخر سوري".