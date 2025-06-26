4.5 ملايين دولار لدعم مزارعي الألبان في لبنان والنازحين

Advertisement

أعلنت أنها ستنفّذ، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبتمويل من ، مشروعًا جديدًا بقيمة 4.5 ملايين دولار، يهدف إلى دعم صغار مزارعي الألبان في والنازحين السوريين الأكثر حاجة.ويشمل المشروع الذي يموَّل عبر "الشراكة العالمية لتحسين قسرًا والمجتمعات المضيفة (PROSPECTS)"، دعم نحو 3175 مزرعة تعمل في إنتاج الألبان والأعلاف في مختلف المناطق ، من خلال منح مطابقة ودعم تقني لتحسين الإنتاج وظروف العمل، على أن تكون النساء بين المستفيدين بنسبة لا تقل عن 25%.وسيساهم المشروع في تطوير سلسلة قيمة الألبان عبر تعزيز الشراكات بين المزارعين اللبنانيين والجهات التجارية، مع التركيز على الاستثمارات في البنية التحتية والمعدّات الموفّرة للطاقة في هذا القطاع.كما يشمل المشروع دعم قدرات وزارة الزراعة من خلال إدخال أدوات رقمية حديثة، وتزويدها بعيادات بيطرية متنقلة ومختبرات لدعم الخدمات البيطرية وتطوير قطاع الحيوانية.وأكد نزار هاني أن هذه المبادرة تعبّر عن الوزارة بإحياء القطاع الزراعي كرافعة للتعافي والتنمية، معتبرًا أن الاستثمار في صغار مزارعي الألبان يعزز الأمن الغذائي والتماسك الاجتماعي وسبل العيش المستدامة.بدوره، شدد المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه على أهمية المشروع في خلق فرص عمل وتحسين دخل الأسر الأكثر حاجة في المناطق الريفية.أما ممثلة الفاو في لبنان بالإنابة، فيرونيكا كواترولا، فرأت في المشروع استثمارًا في الإنسان يوفّر الأمل ويفتح آفاقًا للعيش ، ويساهم في صمود المجتمعات الزراعية وازدهارها.