لقاء أرثوذكسي تضامني في بيروت مع ضحايا مجزرة كنيسة مار إلياس في دمشق

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عقد اللقاء الأرثوذكسي اجتماعاً تضامنياً في فندق لو غابرييل - الأشرفية، استنكاراً لمجزرة كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في دمشق، التي أودت بحياة عدد من الأبرياء. حضر اللقاء حشد واسع من الشخصيات السياسية والدينية والحزبية، تقدّمهم وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة ممثلاً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس القاضي نواف سلام، والنائب محمد خواجة ممثلاً ، والوزير السابق نقولا نحاس ممثلاً الرئيس ، إلى جانب الوزيرة السابقة فارتينيه أوهانيان، الأسقف كوستا كيال ممثلاً بطريرك أنطاكية وسائر المشرق يوحنا العاشر، ممثلي المرجعيات الروحية المسيحية والأحزاب .بعد النشيد الوطني، أدّت مطرانية ترتيلة "المسيح قام" لراحة أنفس الشهداء، ليُلقي بعدها للقاء النائب السابق مروان أبو فاضل كلمة مؤثّرة، شدّد فيها على أن هذه المجزرة أعادت فتح جراح مسيحيي المشرق، محذّراً من محاولات التهجير القسري الجديدة، ومؤكداً أن المسيحيين هم أبناء هذه الأرض ولن يغادروها مهما اشتدّت المحن، داعياً الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها لضمان أمن المواطنين كافة.الوزير كمال شحادة، ممثلاً رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، شدّد في كلمته على أنّ الإرهاب لن ينجح في النيل من صمود المؤمنين، مؤكداً أن وسوريا يتقاسمان الألم والرجاء، وأن هذه الجريمة الوحشية لن تمرّ بلا محاسبة.، أكد النائب محمد خواجة أن جماعات الإرهاب لا دين لها، داعياً إلى التمسّك بالوحدة الوطنية والتصدّي للفتن، في حين طالب الوزير السابق نقولا نحاس السلطات بالتحرّك الفوري لمحاسبة المرتكبين ومنع تكرار هذه الجرائم.بدوره، عبّر الأسقف كوستا كيال، ممثلاً البطريرك يوحنا العاشر، عن رفض الكنيسة لتحويل دور العبادة إلى مسارح للدم والقتل، مشدّداً على أن كنيسة الشهداء ستبقى شامخة بوجه الحقد والكراهية، مؤكداً وقوف أبناء الكنيسة خلف بطريركهم الذي يتعرض لحملات افتراء ممنهجة.حبيب أفرام دعا إلى ثورة فكرية ونهضة وطنية تُعيد الاعتبار لمفهوم الدولة والعيش المشترك، محذّراً من مخاطر التهجير والتهميش الذي يهدّد الوجود المسيحي في المنطقة.أما المطران يوحنا جهاد بطاح الذي حضر من ، فشدّد على أن ما حدث لا يمتّ بصلة للإسلام الحقيقي، بل هو عمل إرهابي بحت يهدف إلى ضرب الاستقرار والتعايش.رئيس الرابطة المارونية مارون حلو أكد بدوره أن المسيحيين في المشرق هم الأصل لا الهامش، وهم جزء لا يتجزأ من تاريخ وهوية المنطقة.كذلك، دان رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى المجزرة، داعياً إلى حماية الوجود المسيحي والتنوّع الديني في الشرق، في حين أكّد شارل عربيد أن أي استهداف للمسيحيين في سوريا ولبنان هو استهداف لقيم الشرق برمّتها.الدكتور ناجي حايك شدّد على أنّ المسيحيين ليسوا مجرّد أقلية بل هم جزء من نسيج المنطقة، محذّراً من صمت المجتمع الدولي الذي يُعدّ تواطؤاً مفضوحاً.