برّي مصرّ على حمادة ومنصوري

قالت مصادر حكومية إنّ " مُصرّ على تعيين مدعياً عاماً مالياً، ووسيم نائباً لحاكم ".

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وأشارت المصادر لـ"الجديد" إلى أنّ "إصرار برّي يأتي على قاعدة "خدوا شو ما بدكم وعطوني منصوري وحمادة".