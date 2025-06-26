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لبنان

برّي مصرّ على حمادة ومنصوري

Lebanon 24
26-06-2025 | 13:33
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قالت مصادر حكومية إنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري مُصرّ على تعيين زاهر حمادة مدعياً عاماً مالياً، ووسيم منصوري نائباً لحاكم مصرف لبنان".
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وأشارت المصادر لـ"الجديد" إلى أنّ "إصرار برّي يأتي على قاعدة  "خدوا شو ما بدكم وعطوني منصوري وحمادة".
 
 
 
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