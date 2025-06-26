إسرائيل نشرت فيديو لاستهداف مبنى في جنوب لبنان... وهذا ما زعمته

🔸جنوب لبنان: قوات اللواء 769 دمرت مبنى في قرية حولا كان يُستخدم من قبل حزب الله لمحاولات جمع معلومات استخباراتية عن نشاطات قوات جيش الدفاع
🔸في عملية خاصة وبناء على معلومات استخبارية قامت قوات اللواء 769 بتدمير مبنى في قرية حولا بجنوب لبنان كان يُستخدم من قبل حزب الله الإرهابي… pic.twitter.com/WxJrblbfG8
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 26, 2025
🔸جنوب لبنان: قوات اللواء 769 دمرت مبنى في قرية حولا كان يُستخدم من قبل حزب الله لمحاولات جمع معلومات استخباراتية عن نشاطات قوات جيش الدفاع
🔸في عملية خاصة وبناء على معلومات استخبارية قامت قوات اللواء 769 بتدمير مبنى في قرية حولا بجنوب لبنان كان يُستخدم من قبل حزب الله الإرهابي… pic.twitter.com/WxJrblbfG8