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لبنان

إسرائيل نشرت فيديو لاستهداف مبنى في جنوب لبنان... وهذا ما زعمته

Lebanon 24
26-06-2025 | 13:44
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زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ "قوّات اللواء 769 دمّرت في عملية خاصة وبناء على معلومات إستخباريّة مبنى في قرية حولا في جنوب لبنان، كان يُستخدم من قبل "حزب الله" لأغراض عسكرية، بما في ذلك محاولات جمع معلومات إستخباراتيّة عن تحرّكات قوّات الجيش الإسرائيليّ".


وادعى أدرعي أنّ "المبنى كان مملوكاً لأحمد غازي وهو أحد عناصر "حزب الله الذي تمّ اغتياله قبل نحو أسبوع في القرية عينها، بعدما تمّ رصده وهو يعمل على إعادة إعمار بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في المنطقة".

 
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