إسرائيل نشرت فيديو لاستهداف مبنى في جنوب لبنان... وهذا ما زعمته

زعم المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي أنّ "قوّات اللواء 769 دمّرت في عملية خاصة وبناء على معلومات إستخباريّة مبنى في قرية حولا في ، كان يُستخدم من قبل " " لأغراض عسكرية، بما في ذلك محاولات جمع معلومات إستخباراتيّة عن تحرّكات قوّات الجيش الإسرائيليّ".





وادعى أدرعي أنّ "المبنى كان مملوكاً لأحمد غازي وهو أحد عناصر "حزب الله الذي تمّ اغتياله قبل نحو أسبوع في القرية عينها، بعدما تمّ رصده وهو يعمل على إعادة إعمار بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في المنطقة".





🔸جنوب : قوات اللواء 769 دمرت مبنى في قرية حولا كان يُستخدم من قبل حزب الله لمحاولات جمع معلومات استخباراتية عن نشاطات قوات جيش الدفاع



🔸في عملية خاصة وبناء على معلومات استخبارية قامت قوات اللواء 769 بتدمير مبنى في قرية حولا بجنوب لبنان كان يُستخدم من قبل حزب الله الإرهابي… pic.twitter.com/WxJrblbfG8 — (@AvichayAdraee) June 26, 2025 Advertisement