بعد فراره من المستشفى... الأمن يعيد توقيف سجين في أقل من 4 ساعات (صورة)

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فجر تاريخ 25-06-2025 أقدم الموقوف بجرم ترويج المخدرات المدعو: ح. أ. (مواليد عام 1991، لبناني) على الفرار من داخل أحد المستشفيات في بعد ان قام بفكّ الاصفاد من الجهة المثبّتة بالسرير، وتوارى عن الانظار.على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي للعمل على تحديد مكان اختباءه، وتوقيفه.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها القطعات المختصة في ، تم تحديد مكان وجوده في صيدا.بنفس التاريخ، وبعد عملية مراقبة دقيقة، وبأقل من /4/ ساعات، تمكنت قوة تابعة للشعبة من توقيفه في المحلة المذكورة أعلاه، وضبط الاصفاد بحوزته.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القطعة المعنيّة بناء على إشارة المُختصّ.