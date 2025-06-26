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لبنان

قصف مدفعيّ إسرائيليّ على أطراف عيتا الشعب

Lebanon 24
26-06-2025 | 15:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مدفعيّة العدوّ الإسرائيليّ استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب، في جنوب لبنان.
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كذلك، ألقت طائرة "درون" إسرائيليّة قنبلة على حيّ الشواط في البلدة عينها.
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