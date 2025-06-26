قصف مدفعيّ إسرائيليّ على أطراف عيتا الشعب

أفادت مندوبة " "، أنّ مدفعيّة العدوّ الإسرائيليّ استهدفت أطراف بلدة ، في .

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كذلك، ألقت طائرة " " إسرائيليّة قنبلة على حيّ الشواط في البلدة عينها.