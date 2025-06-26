المفتي حجازي: وثيقة دار الفتوى في راشيا نموذج يحتذى به على مستوى الوطن

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عقد مفتي لقاء مع رؤساء بلديات ، منوها بجهودهم من أجل راشيا وأهلها ، معلنا أن دار في راشيا قد أصدرت وثيقة شرف تتعلق بالاتحاد لبلديات قلعة ، بحيث تكون الرئاسة للاتحاد ثلاث سنوات في كل مرحلة مداورة بين البلدات التي تترأس الاتحاد. كما أعلن أن نيابة الرئيس ثلاث سنوات مداورة كذلك، وتم الاتفاق على للاتحاد أيضا.وأعلن المفتي أن "ما قامت به دار الفتوى في راشيا نموذج يحتذى به على مستوى الوطن للاستقرار والإنماء ،لأننا أهل انتماء للوطن". كما أشاد بدور وجهود رؤساء البلديات في خدمة المنطقة وأهلها وقال: "دار الفتوى هي المرجعية المؤتمنة على الوطن".ونوه بموقف النواب والسياسيين في وقوفهم مع دار الفتوى في راشيا وتطلعاتها لهذا الاستحقاق.بالمقابل شكر رؤساء البلديات للمفتي حجازي "جهده الدؤوب لتحقيق الاستقرار والإنماء لهذا ، إيمانا منا جميعا بأهمية التواصل مع المغتربين من أجل جمع الشمل وتحقيق الإنجازات لقضاء راشيا بكل أطيافه". (الوكالة الوطنية)