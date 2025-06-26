قراءة فرنسية لنتائج الحرب تجزم بهزيمة إيران وتتوقّع متغيّرات

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ربما يقود ذلك إلى تغييرات بنيوية كبرى في المنطقة ويعيد خلط الأوراق، وإن كانت هناك شكوك لا تزال قائمة في حالة الدمار الذي لحق بالبرنامج النووي الإيراني والوضع الذي سيطرأ بعد هذه المواجهات، وما إذا كان سيؤدي إلى مفاوضات حول البرنامج النووي أو البرنامج الصاروخي أو أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وهذا أيضا يطرح السؤال عن إمكان التوصل إلى تسوية ديبلوماسية للحد من هذه الأنشطة مستقبلا وتجنب خطر سباق جديد نحو التسلح النووي في المنطقة.أما التحليل الفرنسي لتأثير نتائج هذه الحرب على النظام الإيراني، فيؤكد أنه أصبح بلا شك أكثر ضعفا واضطرابا، وهو ما سيترك تداعيات داخلية في إيران حتى ولو تم تجنب منطق تغيير النظام من الخارج.خلاصة القراءة الفرنسية لما حدث أنه من المرجح جدا أن تشهد المنطقة تغييرات، ومن المنطقي أن تؤدي هزيمة إيران إلى إضعاف الجماعات التابعة لها، فتُجبر في الحد الأدنى على تجديد نفسها، وتتغير موازين القوى في الدول التابعة لإيران، ومنها لبنان والعراق.إلى ذلك، تعوّل باريس على ضرورة الاهتمام بملف غزة، وخصوصا وقف النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وهي مستمرة في الإعداد والتحضير مع لمؤتمر حل الدولتين الذي كان قد تم تأجيله بسبب الحرب الإسرائيلية على إيران.