طعن مواطن في بلدة أدونيس.. إليكم تفاصيل الحادثة

عُثر مساء الخميس–الجمعة على المواطن ن.م. مضرجًا بدمائه عند مدخل المبنى الذي يقطنه في شارع في منطقة ، حسب ما أفادت مندوبة " ".

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وأشارت المعلومات إلى أنّ الإشكال حصل بين الجريح وسوريين قاموا بمعاكسة شابة كانت تمر في المحلة، ما أدى إلى تضارب وطعن بالسكين.



وعلى الفور، حضرت إلى المكان وبدأت التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث، فيما تم نقل الجريح إلى مستشفى سيّدة في لتلقّي العلاج.