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لبنان

طعن مواطن في بلدة أدونيس.. إليكم تفاصيل الحادثة

Lebanon 24
27-06-2025 | 03:12
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عُثر مساء الخميس–الجمعة على المواطن ن.م. مضرجًا بدمائه عند مدخل المبنى الذي يقطنه في شارع مار أنطونيوس في منطقة أدونيس، حسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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وأشارت المعلومات إلى أنّ الإشكال حصل بين الجريح وسوريين قاموا بمعاكسة شابة كانت تمر في المحلة، ما أدى إلى تضارب وطعن بالسكين.

وعلى الفور، حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وبدأت التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث، فيما تم نقل الجريح إلى مستشفى سيّدة لبنان في جونية لتلقّي العلاج.
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