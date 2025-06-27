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لبنان

كتاب من لجنة التنسيق اللُّبنانيَّة - الفرنسيَّة إلى عون وسلام.. مطالبة بخفض تذاكر سفر الـ"MEA"

Lebanon 24
27-06-2025 | 04:31
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وجّهت لجنة التنسيق اللُّبنانيَّة-الفرنسيَّة (CCLF) رسالتين مفتوحتين إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، طالبت فيهما بالتحرك العاجل لمواجهة الأسعار الباهظة لتذاكر الطيران، من وإلى لبنان، التي تفرضها شركة الطيران الوطنية الميدل إيست (MEA).
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وقد أُرفقت الرسالتان بعريضة موقعة من آلاف المواطنين اللبنانيين وأصدقاء لبنان، الذين اعتبروا أن الأسعار المعتمدة مبالغ فيها، وطالبوا بـ :
1.تخفيض فوري لأسعار تذاكر الـ  ( MEA)  التي تعتمد منذ سنوات اسعارًا تفوق بكثير ما هو معمول به في دول الجوار والمنطقة.
2.فتح الأجواء اللبنانية أمام شركات الطيران المنخفضة التكلفة (Low Cost) ، من أجل تأمين منافسة عادلة وإتاحة السفر بأسعار في متناول الجميع.
وشددت لجنة التنسيق اللُّبنانيَّة-الفرنسيَّة على أن غياب المنافسة لا يقيّد فقط حرية تنقل المواطنين، بل يؤثر أيضًا سلبًا على جاذبية لبنان السياحية، وعلى صلة البلاد بجاليتها المنتشرة في العالم. وفي بلد يرزح تحت أزمات متعددة، ليجب تشجيع التنقل من وإلى العالم بما في ذلك سندا للبنان  .
إنَّ اللّجنة تدعو السلطات اللبنانية إلى الاستجابة لهذا المطلب المشروع، وتحُثّ المواطنات والمواطنين اللّبنانيين على دعم هذه الخطوة بما يؤمّن تعميق صلتهم بلبنان.
لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الفرنسيّة(CCLF) 
 
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