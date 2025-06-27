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لبنان

الزميل ماهر الشوا في ذمة الله

Lebanon 24
27-06-2025 | 05:18
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شيع عقب صلاة اليوم الجمعة، الزميل الإعلامي المتميّز في "اذاعة لبنان" ماهر الشوا، بعد مسيرة مهنية وإنسانية مشرّفة، وعطاء إعلامي كان خلالها أحد أعمدة الإذاعة، وصوتًا محببًا لدى جمهور واسع، ، بعد معاناة مع المرض، بمشاركة أفراد عائلته ومحبيه، وعدد من زملائه في وزارة الإعلام
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وأقيمت صلاة الجنازة على روحه في مسجد البسطة التحتا، ليوارى جثمانه في الثرى في جبانة الشهداء.
 
رسّخ حضوره الإذاعي بصوته العميق الواضح، وأدائه المتّزن، ومهنيته العالية، عند تقديم نشرات الأخبار والبرامج ، تاركا أثرًا في نفوس المستمعين، وبين زملائه، مقدما مادة راقية ، بتوقيع ثقافي مميز ، فصان الكلمة الإعلامية بلغة عربية متينة، وكان من ابرز المدافعين والحريصين على اتقانها.

قاوم مرضه العضال بصمت الكبار، وإيمان المؤمنين، وبرحيله خسر الإعلام واحدًا من أنقى وجوهه، وخسرت بيروت والطريق الجديدة صوتًا أحبّها بصدق حتى الرمق الأخير.

تقام صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة في مسجد البسطة التحتا ويوارى في الثرى في جبانة الباشورة.

تقبل التعازي بعد الدفن للنساء في منزل الفقيد الكائن في صبرا – تجاه محلات عيسى – بناية دمج وعيتاني – الطابق الثاني، والثاني يوم غد السبت في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري – مسجد ذي النورين، من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساء للرجال والنساء، والثالث يوم الأحد في قاعة احمد ناجي فارس – بناية الصنوبر – خلف جامع ذي النورين، من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساء للرجال والنساء.
 
 
"لبنان 24" يتقدّم من عائلة الراحل بأحرّ التعازي.
 
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لبنان

تعازي ووفيات

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