الرئيس عون أدان القصف الإسرائيلي: لتحرك فعلي من المجتمع الدولي لوضع حدّ لهذه الاعتداءات

تابع رئيس الجمهورية التصعيد الذي استهدف منطقتي وإقليم التفاح والسكان الآمنين، وأدان استمرار في انتهاك سيادة واتفاق تشرين الثاني الماضي.

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وأضاف "إسرائيل تواصل ضربها عرض الحائط بالقرارات والدعوات الإقليمية والدولية إلى وقف العنف والتصعيد في المنطقة، ما يستوجب تحرّكًا فاعلًا من لوضع حدّ لهذه الاعتداءات التي لا تخدم الجهود المبذولة لتثبيت الاستقرار في لبنان ودول المنطقة".