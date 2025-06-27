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لبنان

بيان عاجل من الجيش... ما مضمونه؟

Lebanon 24
27-06-2025 | 06:43
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 صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
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"بتاريخ 27 /6 /2025، ما بين الساعة 13.45 والساعة 15.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة شمع – صور".
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