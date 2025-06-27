بدر يصف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب بالهمجية ويطالب بتحرك دولي عاجل

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دان النائب "بشدة العدوان الاسرائيلي الغاشم على الجنوب"، وقال في بيان: الاعتداءات المتكررة على الجنوب، وآخرها اليوم في ، تُجسّد مجددًا همجية هذا العدو الذي لا يحترم قانونًا ولا ميثاقًا، ويضرب بعرض الحائط جميع الاتفاقيات والأعراف الدولية، دون أي وازع أو ضمير".ودعا" المكلّفة بمراقبة وقف إطلاق النار إلى التحرّك الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة وحماية المدنيين الأبرياء".