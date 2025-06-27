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لبنان

بدر يصف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب بالهمجية ويطالب بتحرك دولي عاجل

Lebanon 24
27-06-2025 | 07:23
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 دان النائب نبيل بدر "بشدة  العدوان الاسرائيلي الغاشم على الجنوب"، وقال في بيان: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب، وآخرها اليوم في النبطية، تُجسّد مجددًا همجية هذا العدو الذي لا يحترم قانونًا ولا ميثاقًا، ويضرب بعرض الحائط جميع الاتفاقيات والأعراف الدولية، دون أي وازع أو ضمير".
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ودعا" اللجنة الدولية المكلّفة بمراقبة وقف إطلاق النار إلى التحرّك الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة وحماية المدنيين الأبرياء".

 
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