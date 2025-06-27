لموظفي القطاع العام والمتقاعدين... بيان من وزارة الماليّة يتعلّق بالرواتب

أعلنت انه بات بامكان جميع العاملين في القطاع العام من عاملين فعليين ومتقاعدين والأسلاك العسكرية كافة، سحب رواتبهم ومعاشاتهم من مصارفهم الخاصة ابتداءً ظهر اليوم، بعدما أنهت مديريتا الصرفيات والخزينة تحويل الشيكات المتعلقة بها إلى .

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