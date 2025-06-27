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لبنان

لموظفي القطاع العام والمتقاعدين... بيان من وزارة الماليّة يتعلّق بالرواتب

Lebanon 24
27-06-2025 | 07:38
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أعلنت وزارة المالية انه بات بامكان جميع العاملين في القطاع العام من عاملين فعليين ومتقاعدين والأسلاك العسكرية كافة، سحب رواتبهم ومعاشاتهم من مصارفهم الخاصة ابتداءً من بعد ظهر اليوم، بعدما أنهت مديريتا الصرفيات والخزينة تحويل الشيكات المتعلقة بها إلى مصرف لبنان.
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