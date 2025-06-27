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لبنان

الرئيس عون بحث عون مع السفير البابوي في لبنان العلاقات اللبنانية مع الكرسي الرسولي

Lebanon 24
27-06-2025 | 07:47
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بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا العلاقات اللبنانية مع الكرسي الرسولي، في ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى الفاتيكان ولقائه البابا لاون الرابع عشر وأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين
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