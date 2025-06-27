الرئيس عون بحث عون مع السفير البابوي في لبنان العلاقات اللبنانية مع الكرسي الرسولي

بحث رئيس الجمهورية مع في المونسنيور باولو بورجيا العلاقات مع الكرسي الرسولي، في ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى ولقائه البابا لاون وأمين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين

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