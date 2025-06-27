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ورحب الشيخ علي عبدالله بالحضور، معربا عن تقديره ل"دور "اليونيفيل"، من خلال دعمهم المستمر للمجتمع المحلي".كما نوه بأهمية اليوم الطبي، مشددا على "ضرورة التعاون والتنسيق الدائم والشفاف بين "اليونيفيل" والمرجعيات والسلطات المحلية مما يساهم و يسرع في عملية عودة الحياة الطبيعية للجنوبيين".بدوره، شكر ماندوليزي وتريكازي المفتي حسن عبدالله وإمام الشيخ علي عبدالله لتعاونهما "في تنظيم هذا اليوم الطبي الذي يترجم فعليا لدور اليونيفيل الداعم لعملية الاستقرار في ".