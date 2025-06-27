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لبنان

يوم طبي مجاني تنظمه الكتيبتان الإيطالية والكورية في مجمع الخضرا الديني ب‍صور

Lebanon 24
27-06-2025 | 07:53
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 نظمت الكتيبتان الإيطالية والكورية يوما طبيا مجانيا داخل مجمع الخضرا الديني في مدينة صور، بالتنسيق مع مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله وإمام جامع خضرا الشيخ علي عبدالله وقيادة القطاع الغربي ل"اليونيفيل"، في حضور قائد القطاع الغربي العميد الركن منادوليزي وقائد الكتيبة الإيطالية العقيد جاكومو تريكازي.
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ورحب الشيخ علي عبدالله بالحضور، معربا عن تقديره ل"دور "اليونيفيل"، من خلال دعمهم المستمر للمجتمع المحلي".

كما نوه بأهمية اليوم الطبي، مشددا على "ضرورة التعاون والتنسيق الدائم والشفاف بين "اليونيفيل" والمرجعيات الدينية والسلطات المحلية مما يساهم و يسرع في عملية عودة الحياة الطبيعية للجنوبيين".

بدوره، شكر ماندوليزي وتريكازي المفتي حسن عبدالله وإمام المسجد الشيخ علي عبدالله لتعاونهما "في تنظيم هذا اليوم الطبي الذي يترجم فعليا لدور اليونيفيل الداعم لعملية الاستقرار في جنوب لبنان".
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