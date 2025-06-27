في برج رحال... هذا ما فعله عناصر الدفاع المدني في جمعية "الرسالة"

تمكنت عناصر الدفاع المدني التابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي – مركز الشهيد القائد التطوعي، من إخماد حريق إندلع قرب عند طريق عام بلدة بلدة في قبل امتداده الى حرم الثانوية حيث قضت النيران على بعض المساحات من الاعشاب اليابسة والاشجار البرية.

Advertisement