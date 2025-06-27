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لبنان

في برج رحال... هذا ما فعله عناصر الدفاع المدني في جمعية "الرسالة"

Lebanon 24
27-06-2025 | 07:57
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 تمكنت عناصر الدفاع المدني التابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي – مركز الشهيد القائد طارق محيش التطوعي، من إخماد حريق إندلع قرب ثانوية الشهيد محمد سعد عند طريق عام بلدة بلدة برج رحال في قضاء صور قبل امتداده الى حرم الثانوية حيث قضت النيران على بعض المساحات من الاعشاب اليابسة والاشجار البرية.
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