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لبنان

وزير الدفاع التقى النائب الحاج لبحث الأوضاع العامة

Lebanon 24
27-06-2025 | 08:03
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 استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم النائب رازي الحاج، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد، والتباحث في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية التي تنعكس على عمل المؤسسات العسكرية، لا سيّما في ظل التحديات التي يواجهها الجيش اللبناني في المرحلة الراهنة.
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