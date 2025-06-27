وزير الدفاع التقى النائب الحاج لبحث الأوضاع العامة

استقبل اللواء في مكتبه في اليرزة اليوم النائب ، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد، والتباحث في والاقتصادية التي تنعكس على عمل المؤسسات العسكرية، لا سيّما في ظل التحديات التي يواجهها في المرحلة الراهنة.

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